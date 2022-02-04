В Краснодарском крае ежегодно меняют примерно 160 км теплотрасс

В Краснодарском крае с 2016 года заменили порядка 950 километров теплотрасс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае за шесть лет модернизировали и заменили более 950 км изношенных коммунальных сетей. Кубань выполняет программу правительственной комиссии по региональному развитию, согласно которой в регионах следует менять в год не менее 5% сетей.

- Ежегодно в регионе около 160 км устаревших теплотрасс заменяют на новые. Это позволяет минимизировать количество аварий в зимний период. Благодаря этому удается поддерживать в крае коммунальные сети в хорошем состоянии, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В развитие краевое отрасли ТЭК и ЖКХ участвую внебюджетные инвестиции. Это позволяет активней модернизировать и строить объекты теплоснабжения.