Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сочи будет готова весной

Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сочи подготовят в апреле 2022 года

В Сочи прошло выездное совещание замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина по комплексному развитию курорта. Руководство региона, города, а также представители отраслевых муниципальных и федеральных предприятий обсудили то, как будет развиваться курорт до 2030 года.

Программа комплексного развития курорта еще разрабатывается, работы будут завершены через два месяца, ориентировочно в апреле текущего года. На осень 2023 года запланировано утверждение проекта генплана города. Сейчас специалисты отрабатывают все стороны развития курорта, в том числе и транспортную схему.

– Схема определит, в каком направлении будет развиваться общественный транспорт курорта в течение ближайших восьми лет. Основная часть будет завершена в конце февраля, а весной текущего года уже будет готова программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Будет определен план работ с оползневыми участками вдоль сочинских автодорог. Сейчас на курорте насчитывается примерно 228 оползневых участков, которые угрожают улично-дорожной сети города. Большая часть из 2,5 тысячи опорных стен была построена еще в советское время и устарела, но только 15 объектов находятся в муниципальной собственности. Их восстановление оценено в 1 млрд рублей.