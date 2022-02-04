В Краснодарском крае приостановлены диспансеризация и профилактические медосмотры

В Краснодарском крае приостановили диспансеризацию и профосмотры. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае приостанавливают профессиональные медицинские осмотры и диспансеризацию. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором региона Вениамином Кондратьевым. Как уточняют в краевой администрации, меры должны снизить нагрузку на поликлиники, сотрудники которым сейчас задействованы в приеме и лечении больных COVID-19 и ОРВИ.

– Министерству здравоохранения Краснодарского края приостановить в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации медицинскими организациями в Краснодарском крае, – говорится в постановление о режиме повышенной готовности в регионе.

Диспансеризация и профосмотры будут возобновлены после того, как в регионе стабилизируется эпидобстановка. Остановить распространение коронавирусной инфекции и сформировать коллективный иммунитет поможет вакцинация и ревакцинация. Адреса прививочных центров и время их подскажет чат-бот @vac23_bot, также данная информация опубликована на сайте вакциназдесь.рф.