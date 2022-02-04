В Краснодаре мужчину осудили за трудоустройство в мэрию по фальшивым справкам

В Краснодаре чиновник трудоустроился в мэрию по фальшивым справкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре вынесен приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в использовании поддельных справок. Судья Первомайского районного суда счел вину доказанной. Как следует из материалов дела, знакомый 40-летнего подсудимого мечтал о карьере госслужащего в администрации краевого центра.

- 28 октября 2020 года подсудимый заказал у неустановленного лица справки об отсутствии статуса руководителя и учредителя юридического лица, а также статуса индивидуального предпринимателя или главы крестьянско-фермерского хозяйства на имя своего клиента. Эти документы были необходимы для трудоустройства на должность начальника управления по делам молодежи администрации муниципального образования г. Краснодара, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Поддельные документы обошлись в 1 тысячу рублей и помогли устроиться клиенту подсудимого в администрацию Краснодара, где мужчина проработал с 30.10.2020 до 30.12.2020, а после уволился. Подсудимый вину признал и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев.