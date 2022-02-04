В Сочи открылась выставка олимпийских артефактов из коллекции Потанина

Коллекция включает в себя артефакты всех Олимпиад с 1896 года и до наших дней. Фото: Алексей Кудряшов

На горнолыжном курорте “Роза Хутор” в Сочи заработала выставка, главными экспонатами которой стали предметы олимпийской коллекции главы “Интерроса” Владимира Потанина. Коллекция включает в себя артефакты всех Олимпиад с 1896 года и до наших дней.

В церемонии открытия приняли участие известные советские хоккеисты Алексей Касатонов и Владимир Мышкин. Открытие выставки посвящено XXIV зимней Олимпиаде в Пекине. Она расположена на самом главном объекте Олимпийских игр в Сочи – курорте “Роза Хутор”, который при участии компании Потанина “Интеррос” был возведен специально для Олимпийских игр, проходящих в 2014 году в РФ.

Внушительная коллекция Владимира Потанина – самое крупное частное собрание предметов, которые олицетворяют важность всех проводящихся за это время Игр. На выставку попало не менее ста уникальных артефактов, включая и подлинные медали, кубки и прочие узнаваемые символы зимних Олимпиад за всю историю их существования.

На торжественном открытии выставки присутствовал ректор Российского международного олимпийского университета, академик РАО Лев Белоусов. Также гостями мероприятия стали легенды советского хоккея, двукратный олимпийский чемпион и генеральный директор популярной сейчас Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и олимпийский чемпион, экс-вратарь сборной Владимир Мышкин. Касатонов отметил, что выставка будет полезна для молодых людей, чтобы они смогли прочувствовать дух соревнований, радость от побед и своими глазами увидели медали, к завоеванию которых стоит стремиться.

В течение всей Олимпиады на Ратушной площади планируют транслировать наиболее зрелищные соревнования, а для болельщиков будет организован фестиваль “Роза Хутор Fan Fest”.

Увидеть редчайшие экспонаты олимпийской коллекции главы “Интерроса” смогут и гости Олимпийских игр в Пекине. В КНР до 1 апреля 2022 года будет проходить фотовыставка артефактов. Вход на выставку будет бесплатным, а во время каникул для школьников и студентов будут проводиться бесплатные экскурсии.

Кроме того, в течение двух месяцев молодежь из Сочи и ближайших городов сможет бесплатно побывать на экскурсиях, организованных при участии РМОУ. Планируется привозить на выставку три специальных автобуса в неделю. Гиды будут рассказывать ученикам школ и студентам историю проведения зимних Игр с момента их основания в 1924 году до наших дней.

Белоусов отмечает, что с такой коллекцией обязательно должны ознакомиться дети и молодые люди, чтобы они прочувствовали весь азарт олимпийских состязаний и дух соперничества. Он считает, что после восхищения такими ценными объектами у молодого поколения появится искреннее желание заниматься спортом.