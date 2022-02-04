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Общество4 февраля 2022 17:49

В Краснодаре решением суда введен в эксплуатацию проблемный долгострой

ЖК «Рич Хаус» начали строить в 2012 году, а завершить должны были в 2016-м
Евгения ХАЛИКОВА
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Проблемный ЖК «Рич Хаус» в Краснодаре ввели в эксплуатацию решением суда. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проблемный ЖК «Рич Хаус» в Краснодаре ввели в эксплуатацию решением суда. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре спустя 10 лет с начала строительства ввели в эксплуатацию один из самых сложных городских долгостроев – ЖК «Рич Хаус». Строительство комплекса началось в 2012-м и должно было завершиться в 2016 году, одна собственники жилья столкнулись с обманом застройщиков, которые не выполнили данные обещания.

- 28 января вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края об обязанности департамента архитектуры и градостроительства Краснодара ввести долгострой. 4 февраля департамент выдал акт ввода в эксплуатацию на данный объект, - рассказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Два 16-этажных дома уже готовы к заселению. Собственники 492 квартир скоро начнут получать ключи от жилья. В 2022 году в Краснодарском крае планируют восстановить права граждан по еще 85 долгостроям.