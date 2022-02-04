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Происшествия4 февраля 2022 18:01

В Краснодаре на Славянском кладбище отмыли испачканные хулиганами надгробия

Вандалы осквернили 10 захоронений
Евгения ХАЛИКОВА
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Сотрудники кладбища отмыли надгробия от краски

Сотрудники кладбища отмыли надгробия от краски

Фото: Иван Макеев

На Славянском кладбище Краснодара осквернили 10 захоронений. Хулиганы закрасили красной краской надгробия. Очевидцы сообщают, что под руку вандалам попали могилы, расположенные со стороны входа от улицы Круговой. Полицейские начали проверку.

- Вместе с тем каких-либо повреждений данных монументов не имеется. В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данным действиям, а также установлению мотивов их поступка, – прокомментировал официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Сотрудники администрации кладбища уже смыли краску с надгробий и привели захоронения в порядок.