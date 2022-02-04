Более 14 тысяч контейнерных площадок было очищено от мусора в Краснодаре

В Краснодаре очистили от скопившегося мусора более 14 тыс. контейнерных площадок. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре от скопившегося мусора очистили более 14 тысяч контейнерных площадок. Мусороуборочная компания прекратила частично выполнять свои обязанности 22 января из-за снегопада. Как объяснило руководство предприятия, мусоровозы не могли подъехать к контейнерам из-за нерасчищенных дорог. В итоге перебои в работе мусорщиков едва не привели к мусорному коллапсу в краевом центре.

— Где-то причиной мусорных завалов стали снежные завалы. А где-то недостаточно сработала мусороуборочная компания. По информации ГЖИ края, достаточно много заявок по вывозу отходов выполнялись с опозданием на 2-3 дня. Так что детально разобравшись в ситуации, можно сделать вывод, что система дала сбой не только по вине управляющих компаний и ТСЖ. Свою лепту внёс и регоператор. Сейчас общими усилиями проблема практически решена, - рассказал мэр города Андрей Алексеенко.

С 1 по 3 февраля на уборку контейнерных площадок вышли 320 специалистов. Работа шла в круглосуточном режиме. Как итог - были очищены от мусора 40 466 контейнеров.