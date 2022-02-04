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Общество4 февраля 2022 18:51

В Краснодаре 10 тысяч км дорог нуждаются в ремонте

Снежная зима, влажность и перепады температур стали причиной разрушения городских улиц
Евгения ХАЛИКОВА
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Дорожный ремонт проведут в Краснодаре сразу после наступления теплой погоды. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Дорожный ремонт проведут в Краснодаре сразу после наступления теплой погоды. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре примерно 10 тыс. км дорог нуждаются в срочном дорожном ремонте. Температурные качели, снежная зима и высокая влажность привели к трещинам и ямам на асфальтобетонном покрытии. В администрации краевого центра рассказали, что к работам дорожники приступят, как только в регион придет потепление.

- В настоящее время проводим анализ дорожной инфраструктуры, чтобы с наступлением теплой погоды приступить к ремонту, либо обязать подрядчиков привести в порядок те участки, которые отремонтированы в течение последних 4 лет и находятся на гарантии, - рассказал директор департаменте транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Уже обследованы более 100 основных городских дорог. В первую очередь будут отремонтированы те участки, по которым курсирует общественный транспорт.