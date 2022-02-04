В Новороссийске 14 улиц будут отремонтированы по нацпроекту

В Новороссийске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 14 улиц. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске в 2022 году запланировано закончить ремонт 14 основных городских магистралей. Дорожные работы уже начались, но из-за неблагоприятных погодных условий были приостановлены. Как только в городе установится хорошая погода, подрядные организации вновь приступят к работе.

- Ремонт большинства участков уже почти завершен. Например, на 98% готова улица Аршинцева, также вторая очередь Мысхакского шоссе завершена практически на 86%. На улицах Рыжова и Элеваторной работы выполнены на 50%, - рассказали в администрации Новороссийска.

Еще на трех улицах города работы начнут в ближайшее время. На улицах Рубина, Красноармейской и Свободы уложат асфальтобетон, нанесут дорожную разметку и установят знаки.