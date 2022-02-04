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Общество4 февраля 2022 19:49

Два новых экскурсионных маршрута появятся в Сочи

Туристов познакомят со сталинским ампиром советских санаториев, с деревьями-патриархами и ландшафтными скульптурами
Евгения ХАЛИКОВА
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В Год экологии в Сочи откроют два новых экскурсионных маршрута. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Год экологии в Сочи откроют два новых экскурсионных маршрута. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи в год экологии появятся два новых экскурсионных маршрута. Как рассказали в администрации курорта, сейчас идут переговоры с собственниками 10 санаторием, обладающих внушительными парковыми зонами. По замыслу авторов, новые маршруты будут включать в себя рассказы о советской архитектуре, в частности сталинском ампире, а также знакомство с ландшафтными скульптурами и деревьями-патриархами.

- Маршруты планируют запустить в мае на весь летний период. К организации экскурсий привлекут местных профессиональных гидов, - уточнили в мэрии Сочи.

Сейчас в Краснодарском крае действует более 230 экскурсионных маршрутов, проводят которые гиды, прошедшие специальную аттестацию.