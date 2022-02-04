В Сочи 228 оползней угрожают городским дорогам

В Сочи 228 оползней угрожают дорожно-уличной сети Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Сочи специалисты насчитали 228 оползневых участков, которые угрожают городской дорожно-уличной сети. Большая часть из 2,5 тысячи подпорных стен были возведены еще в советское время и нуждаются в ремонте. Однако за счет местного бюджета можно отремонтировать только 15 из них, так как остальные не числятся в муниципальной собственности. На ремонт необходимо примерно 1 млрд рублей. Эти работы будут предусмотрены в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры курорта, работа над которой завершится весной текущего года.

– В России запущен механизм комплексного развития территорий. Краснодарский край и город Сочи активно прорабатывают градостроительную документацию, определяют территории, на которых можно использовать этот инструмент, – рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

В 2020-2021 годах в Сочи на ремонт 11 таких оползневых участков было израсходовано 700 млн рублей. В ближайшее время администрация курорта совместно с региональной администрацией проанализируют ситуацию, определят необходимый объем работ и финансирования.