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Общество5 февраля 2022 5:15

Что произошло за ночь 5 февраля в Краснодарском крае: В Сочи 228 оползней угрожают городским дорогам

Что произошло за ночь 5 февраля в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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В Сочи 228 оползней угрожают городским дорогам

В Сочи 228 оползней угрожают городским дорогам

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что произошло за ночь 5 февраля в Краснодарском крае. В Сочи 228 оползней угрожают городским дорогам. На ремонт подпорных стен необходимо более 1 млрд рублей.

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