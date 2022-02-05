В Сочи 228 оползней угрожают городским дорогам Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Что произошло за ночь 5 февраля в Краснодарском крае. В Сочи 228 оползней угрожают городским дорогам. На ремонт подпорных стен необходимо более 1 млрд рублей.

Два новых экскурсионных маршрута появятся в Сочи. Туристов познакомят со сталинским ампиром советских санаториев, с деревьями-патриархами и ландшафтными скульптурами.

В Новороссийске 14 улиц будут отремонтированы по нацпроекту. Дорожные работы начнутся, как только позволит погода.

В Краснодаре 10 тысяч км дорог нуждаются в ремонте. Снежная зима, влажность и перепады температур стали причиной разрушения городских улиц.