Погода на 5 февраля 2022 года в Краснодаре: мокрый снег и гололедица ожидаются на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшое похолодание ожидается на Кубани. После жаркой недели в Краснодар придут легкие морозы. Они ударят ночью. Температура воздуха упадет до минус двух-трех градусов.

«КП»- Кубань» выяснила, какой будет погода на 5 февраля 2022 года в Краснодаре.

- Но уже днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также синоптики ожидают мокрый снег и гололедицу на дорогах. Она случится из-за резкого перепада ночных и дневных температур.