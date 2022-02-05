Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 февраля 2022 5:56

Погода на 5 февраля 2022 года в Краснодаре: мокрый снег и гололедица ожидаются на Кубани

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 5 февраля 2022 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода на 5 февраля 2022 года в Краснодаре: мокрый снег и гололедица ожидаются на Кубани

Погода на 5 февраля 2022 года в Краснодаре: мокрый снег и гололедица ожидаются на Кубани

Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшое похолодание ожидается на Кубани. После жаркой недели в Краснодар придут легкие морозы. Они ударят ночью. Температура воздуха упадет до минус двух-трех градусов.

«КП»- Кубань» выяснила, какой будет погода на 5 февраля 2022 года в Краснодаре.

- Но уже днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также синоптики ожидают мокрый снег и гололедицу на дорогах. Она случится из-за резкого перепада ночных и дневных температур.