Фото: admkrai.krasnodar.ru

Площадки для резидентов появятся в индустриальном парке на Кубани. Они разместятся на 5 тысячах квадратных метрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что площадки расположатся в парке «Вайлдберриз Кубань». Благодаря обновлению производства, продвижению продукции и увеличению рынков сбыта на маркетплейсах реализуют продукцию свыше 30 предприятий Краснодарского края.

- Чтобы развивать отрасль, необходимо модернизировать и расширять производства. В помощь компаниям – льготные займы краевого ФРП. Ставка под 1% для предприятий приоритетной отрасли – более чем лояльная, – отметил руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Отмечается, что новый индустриальный парк получит производства легпрома, деревообработки и упаковки. Его резиденты получат налоговые льготы.

На территории парка уже работает центр логистики. Его площадь – 50 тысяч квадратных метров. На объекте уже организована столовая для сотрудников и вахта для персонала.

- Перспектива – расширить его площадь до 150 тыс. кв. метров. В этом году планируем внести индустриальный парк в реестр Минпромторга РФ, что даст дополнительные преференции резидентам, – добавил Иван Куликов.

Уже в ближайшее время в Анапе запустится пилотный проект по реализации презентационных центров товаров легпрома.