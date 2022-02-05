Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Жуткая авария с участием такси унесла жизни двух человек в Сочи. Водитель не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение.

Ужасное ДТП случилось прошлой ночью на дублере Курортного проспекта в Хостинском районе. Около 02:30 5 февраля 43-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и врезался в ограждение.

- В результате аварии водитель и 26-летний пассажир скончались на месте, – рассказала «КП» – Кубань» руководитель отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Отмечается, что еще один пассажир доставлен в больницу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за сложных метеоусловий. Всю ночь на курорте шел снег.