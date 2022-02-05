Фото: пресс-служба краевой администрации

Ликвидация последствий подтоплений продолжается на Кубани. Спасатели освободили от воды уже 13 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий таяния снега еще продолжаются. Они идут в Темрюкском, Северском и Славянском районах, в Краснодаре. Под водой еще остаются 885 дворов и 287 домов в 11 населенных пунктах.

За последние сутки спасатели откачали воды с 53 придомовых территорий. На Кубани продолжают работу пункты временного размещения. Там находятся 22 человека. Сразу 45 комиссий оценивают ущерб от подтоплений в Славянском, Красноармейском и Северском районах.

Основной удар стихии пришелся на Славянск-на-Кубани, станицы Анастасиевскую и Петровскую. Там под водой остаются 724 двора и 246 домов. Еще 85 придомовых территорий и 41 жилое строение подтоплено в Северском районе.

Отметим, что ликвидацией последствий подтоплений занимаются 479 человек и 219 единиц техники.