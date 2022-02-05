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Общество5 февраля 2022 8:35

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 2652 человека, в том числе 338 детей

Ситуация в регионе остается напряженной
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

За последние сутки жители Кубани сдали 2652 положительных теста на ковид, в том числе 338 детей. Самым зараженным коронавирусом районом региона стал Краснодар. Здесь инфекция подтвердилась у 990 человек. Еще 547 пациентов с COVID-19 выявили в Новороссийске, 223 – в Сочи.

Также в топ-5 районов Кубани по заболеваемости попали Северский и Апшеронский. Местные жители сдали 110 и 84 положительных теста на коронавирус.

Отметим, что на ИВЛ остаются 98 жителей Кубани, на ЭКМО – 6.