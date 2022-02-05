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Общество5 февраля 2022 10:39

Школу и детский сад построили в Красной Поляне

Они рассчитаны на 400 и 80 мест соответственно
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

Школу и детский сад построили в Красной Поляне. Они рассчитаны на 400 и 80 мест соответственно. Об этом сообщает мэрия курорта.

Отмечается, что социальные объекты возводились в рамках нацпроекта «Образование». Они строились по нетиповому проекту. Это было связано с особенностями местного рельефа.

Специалисты уже завершили строительно-монтажные работы на объекте. Они подключили к сооружениям коммуникации. Сейчас рабочие устанавливают мебель и оборудуют помещения внутри зданий.

– Объекты мы построили с учетом особенностей горной местности, с ее низкими температурами и снежными зимами, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Отмечается, что благодаря появлению новой школы все школьники Красной Поляны и Эсто-Садка будут учиться в одну смену.