Фото: sochi.ru

Школу и детский сад построили в Красной Поляне. Они рассчитаны на 400 и 80 мест соответственно. Об этом сообщает мэрия курорта.

Отмечается, что социальные объекты возводились в рамках нацпроекта «Образование». Они строились по нетиповому проекту. Это было связано с особенностями местного рельефа.

Специалисты уже завершили строительно-монтажные работы на объекте. Они подключили к сооружениям коммуникации. Сейчас рабочие устанавливают мебель и оборудуют помещения внутри зданий.

– Объекты мы построили с учетом особенностей горной местности, с ее низкими температурами и снежными зимами, – подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Отмечается, что благодаря появлению новой школы все школьники Красной Поляны и Эсто-Садка будут учиться в одну смену.