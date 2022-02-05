Стали известны подробности смертельного ДТП с участием BMW M5 в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткая авария случилась прошлой ночью на Кубани. Водитель BMW M5 не справился с управлением и протаранил столб.

По предварительной информации, ДТП произошло в районе 23:30 4 февраля.

- 39-летний мужчина двигался по улице Уральской со стороны Старокубанской в сторону Лизы Чайкина, – рассказал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Около дома №81 мужчина не справился с управлением. Машину занесло, и она врезалась в столб.

В результате аварии погибла 29-летняя пассажирка. Девушку доставили в больницу, где она скончалась. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.