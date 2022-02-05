Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новая программа подготовки кадров для легкой промышленности появится на Кубани. Она стартует в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что новая программа уберет дефицит кадров на предприятиях. По статистике, из сотни студентов, которые проходят практику, работать остаются единицы. Поэтому предприятия вынуждены обучать персонал с нуля.

– Мы видим, предпринятые ранее меры по привлечению кадров в отрасль не работают. По-прежнему – огромный спрос на швей, конструкторов одежды, – отметил руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Отмечается, что новая программа будет запущена в течение шести месяцев. Она будет готовить кадров для легкой промышленности. Созданием проекта занимаются профильные ведомства, фирмы, учебные заведения и региональный Центр опережающей профессиональной подготовки.