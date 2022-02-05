Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стало известно, как изменится механизм выдачи больничных листов в Краснодарском крае. Он существенно облегчится.

- Чтобы открыть лист нетрудоспособности дистанционно, жителям края с симптомами ОРВИ и COVID-19 надо позвонить на горячую линию медицинского учреждения, – говорят «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отмечается, что номера телефонов лечебных учреждений находятся в открытом доступе на сайте больниц. После звонка оператор оперативно отправляет к больному бригаду неотложной помощи.

Больничный открывается автоматически после визита специалиста. Чтобы его закрыть, достаточно позвонить на горячую линию учреждения. Оператор сделает это самостоятельно. Весь процесс автоматизирован.