Крупная авария парализовала движение на выезде из Краснодара
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Крупная авария парализовала движение на выезде из Краснодара. Столкнулись сразу три машины.
Массовое ДТП произошло в пятницу, 4 февраля. Около 20:30 водитель «Фольксваген Поло» двигался по улице Мачуги.
Во время перестроения он не убедился в безопасности маневра и задел «Шевроле Нева». От удара кроссовер изменил направление движения и протаранил стоящую на парковке «Тойоту».
- В результате аварии никто не пострадал, – рассказал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Из-за аварии на участке образовался затор. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.