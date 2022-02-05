Крупная авария парализовала движение на выезде из Краснодара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупная авария парализовала движение на выезде из Краснодара. Столкнулись сразу три машины.

Массовое ДТП произошло в пятницу, 4 февраля. Около 20:30 водитель «Фольксваген Поло» двигался по улице Мачуги.

Во время перестроения он не убедился в безопасности маневра и задел «Шевроле Нева». От удара кроссовер изменил направление движения и протаранил стоящую на парковке «Тойоту».

- В результате аварии никто не пострадал, – рассказал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Из-за аварии на участке образовался затор. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.