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Общество5 февраля 2022 13:36

46 трансформаторов вышли из строя в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение произошло в субботу, 5 февраля
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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46 трансформаторов вышли из строя в Прикубанском округе Краснодара

46 трансформаторов вышли из строя в Прикубанском округе Краснодара

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

46 трансформаторов вышли из строя в Прикубанском округе Краснодара. Аварийное отключение произошло в субботу, 5 февраля. Об этом сообщает «ЕДДС Краснодар».

Отмечается, что 46 трансформаторов отключились из-за повреждения подстанции «ТГ-303». Без света остались как минимум 2,5 тысячи человек. Это жители улиц Красных Партизан, Круговая, Заполярная, 2-е Отделение, Западный Обход, Клеверная, Поливная, Снежная, Цветная, Азовская.

Сейчас на месте работают специалисты. По предварительной информации, свет вернется в дома местных жителей в субботу вечером.