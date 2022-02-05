46 трансформаторов вышли из строя в Прикубанском округе Краснодара Фото: Олег РУКАВИЦЫН

46 трансформаторов вышли из строя в Прикубанском округе Краснодара. Аварийное отключение произошло в субботу, 5 февраля. Об этом сообщает «ЕДДС Краснодар».

Отмечается, что 46 трансформаторов отключились из-за повреждения подстанции «ТГ-303». Без света остались как минимум 2,5 тысячи человек. Это жители улиц Красных Партизан, Круговая, Заполярная, 2-е Отделение, Западный Обход, Клеверная, Поливная, Снежная, Цветная, Азовская.

Сейчас на месте работают специалисты. По предварительной информации, свет вернется в дома местных жителей в субботу вечером.