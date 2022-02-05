Мощный снегопад, шквалистый ветер и туман ожидаются в Сочи 6 февраля

Фото: sochi.ru

Непогода не отпускает Сочи. Она разгулялась на курорте в субботу. Мощный снегопад зарядил на побережье Черного моря ночью.

За несколько часов в городе выпало около 20 мм осадков. На улицы сразу же выехала техника для расчистки. Она работала всю ночь. Это позволило избежать заторов на дорогах в субботу.

Только природная стихия не останавливается. Второй удар она нанесет уже в воскресенье. Снегопад, который перейдет в дождь, и шквалистый ветер ожидаются на курорте.

Они обрушатся на город уже утром, 6 февраля. Местных жителей предупреждают о возможном налипании снега на проводах и деревьях, а водителей не оставлять машины под рекламными щитами.

Отмечается, что в горных районах курорта возможен туман и гололед. Видимость снизится до 1-2 км, а ветер усилится до 17 м/с.

Также на курорте похолодает. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до нуля градусов.

Напомним, что в Сочи действует штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают, что на высоте выше 500 метров над уровнем моря есть вероятность схода лавин.