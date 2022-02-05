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Общество5 февраля 2022 13:55

Несколько тысяч краснодарцев остались без света из-за аварии

Отключение произошло в Западном округе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Несколько тысяч краснодарцев остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Западном округе. Об этом сообщает «ЕДДС Краснодар».

Отмечается, что отключения произошло из-за повреждения на подстанции «ТГ-305». По предварительной информации, из строя вышли 11 трансформаторов. Без света остались около двух тысяч местных жителей, в том числе 630 детей, проживающих на улицах Артиллерийская, Бабушкина, Власова, Кропоткина, Передерия, Рылеева, Энгельса, Герцена, Труда, 1-я Линия, Красных Партизан, Урицкого и Гагарина.

Отмечается, что работы на линии завершат в течение 4-5 часов. То есть свет вернется в дома местных жителей уже вечером 5 февраля.