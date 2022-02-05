Фото: admkrai.krasnodar.ru

Развитие отрасли виноделия обсудили в Краснодаре. Главной темой разговора стали поправки в федеральном законодательстве. Они касаются организации профильных ярмарок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

- В обществе растет культура потребления алкогольной продукции, люди все чаще отдают предпочтение вину. Учитывая специфику нашего региона, в магазинах, кафе и ресторанах в широком ассортименте должны присутствовать вина краевых производителей, – подчеркнул руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

Отмечается, что с нового года у производителей появилась возможность вести розничную продажу продукции на профильных ярмарках и устраивать дегустации. Теперь для этого не нужна отдельная лицензия.

Также виноделы имеют право рекламировать вино и шампанское, если продукция была произведена на территории стран, которые входят в Евразийский экономический союз.