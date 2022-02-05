Ближайший матч БК «Локомотив-Кубань» перенесли из-за коронавируса в краснодарской команде

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Ближайший матч «Локомотив-Кубань» перенесли из-за коронавируса в краснодарской команде. «Железнодорожники» должны были сыграть со «Шленской» в Еврокубке.

Отмечается, что инфекцию подхватили кубанские баскетболисты. Имена инфицированных игроков не сообщаются.

По предварительной информации, положительный тест на ковид пришел нескольким баскетболистам и членам тренерского штаба команды. Встреча 13-го тура Еврокубка была намечена на 9 февраля. Теперь она перенесена на неопределенный период.