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Спорт5 февраля 2022 14:57

Ближайший матч БК «Локомотив-Кубань» перенесли из-за коронавируса в краснодарской команде

«Железнодорожники» должны были сыграть со «Шленской» в Еврокубке
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Ближайший матч «Локомотив-Кубань» перенесли из-за коронавируса в краснодарской команде. «Железнодорожники» должны были сыграть со «Шленской» в Еврокубке.

Отмечается, что инфекцию подхватили кубанские баскетболисты. Имена инфицированных игроков не сообщаются.

По предварительной информации, положительный тест на ковид пришел нескольким баскетболистам и членам тренерского штаба команды. Встреча 13-го тура Еврокубка была намечена на 9 февраля. Теперь она перенесена на неопределенный период.