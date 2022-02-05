Шторм Фото: Виктор КЛЮШКИН

Помощник капитана корабля скончался после падения за борт в порту Тамань. Гражданин Турции измерял глубину, но потерял равновесие и упал в воду.

По предварительной информации, мужчина занимал должность помощника капитана сухогруза INCE EGE. Судно стояло в порту под флагом Сингапура.

По словам очевидцев, мужчину долгое время не могли поднять на борт – мешали высокие волны. Ему кидали спасательный круг, но он не помогал.

Спустя время моряка все же доставили на судно, где уже дежурили врачи. Но реанимационные действия не помогли – мужчина скончался.

– По данному факту проводится проверка, - рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, причиной гибели стало переохлаждение.