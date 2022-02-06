Что произошло за ночь 6 февраля в Краснодарском крае: регион ждет очередной удар непогоды

Что произошло за ночь 6 февраля на Кубани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 6 февраля.

Регион ждет очередной удар непогоды. Мощный снегопад, шквалистый ветер и туман ожидаются в Сочи. В горных районах курорта возможен туман и гололед.

Снежная лавина сошла на сноубордиста в Сочи. Она с головой накрыла товарища. Но парень не растерялся. Он сразу высунул руку, чтобы облегчить поиски.

Сель разрушил популярную лестницу 300 ступеней в Анапе. По словам очевидцев, около 20 метров ступеней улетели вниз – к морю.

Помощник капитана корабля скончался после падения за борт в порту Тамань. По данному факту следователи проводят проверку.

Из-за строительства газопровода перекроют центр Краснодара. Из-за работ ограничат движение на участке на улице Красных Партизан.