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Общество6 февраля 2022 4:02

Что произошло за ночь 6 февраля в Краснодарском крае: регион ждет очередной удар непогоды

Что произошло за ночь 6 февраля на Кубани
Евгения СОРОКА
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Что произошло за ночь 6 февраля на Кубани.

Что произошло за ночь 6 февраля на Кубани.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло за ночь 6 февраля.

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