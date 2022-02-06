Погода в Краснодаре 6 февраля 2022: температурные отметки упадут еще ниже

Чего ждать от погоды в Краснодаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кубанскую столицу вновь вернулась зима. Правда, сугробы пока не появятся, но отметки на столбиках термометров продолжат падать. Рассказываем, какая будет погода в Краснодаре 6 февраля 2022 года.

- На территорию региона придет наполненный холодными воздушными массами гребень антициклона, - сообщают «КП» - Кубань» в центре погоды "Фобос".

Это приведет к тому, что в Краснодаре пройдет мокрый снег. Местами возможна гололедица. При этом температурный фон будет понижаться. В дневные часы отметки не превысят 4 градусов тепла, а ночью похолодает до минус 1-2 градуса.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм ртутного столба, что выше нормы.