Погода в Сочи 6 февраля 2022: на курорте предупреждают о мокром снеге

Какая будет погода в Сочи 6 февраля 2022 года.

Жителей и гостей курорта вновь предупреждают о непогоде. Рассказываем, какая будет погода в Сочи 6 февраля 2022 года.

По прогнозам метеорологов, на побережье и в предгорной зоне ожидается мокрый снег. Ухудшение видимости местами до 1-2 километров.

- На дорогах гололедица, - сообщают «КП» - Кубань» в администрации города. - Прогнозируется усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы упадет до минус 1 градуса. В дневные часы отметки не поднимутся выше 3 градусов тепла. В горах Сочи прогнозируются морозы до минус 20-22 градусов ночью, днем отметки будут достигать лишь 11 градусов ниже нуля. - Все городские службы работают в усиленном режиме, - сообщают в мэрии Сочи.

Спасатели советуют по возможности отказаться от отдыха на природе и выхода в горы.