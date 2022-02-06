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Здоровье6 февраля 2022 8:35

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 6 февраля увеличилось на 2836

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае все еще растет
Евгения СОРОКА
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Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 6 февраля.

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 6 февраля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые данные о случаях заражения ковидом за сутки озвучили в федеральном оперштабе. В России зарегистрирован всплеск заболеваемости - выявлено 180 071 новый случай коронавируса. Госпитализировано 12 749 человек. За минувшие сутки в Краснодарском крае число заболевших тоже выросло. 6 февраля еще 2836 кубанцев подхватили опасную инфекцию.

- За сутки в России полностью выздоровели 59583 человека. За это же время - 661 смерть, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - В Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 505 пациентов, всего в регионе выздоровели 109105 кубанцев.

Ранее сообщалось, в Краснодарском крае сохраняется QR-код-система. Посетить торговые комплексы, спортивные залы и бассейны могут только привитые жители. По-прежнему действует и масочный режим. Такие ограничения будут действовать до 1 марта включительно.