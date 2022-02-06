Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края 6 февраля

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 6 февраля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Показатели заболеваемости по ковиду в районах Кубани разнятся. За минувшие сутки данные обновились - цифры вновь выросли. За сутки заразились еще 2836 человек.

- Среди зараженных - 335 детей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - Инфекция подтвердилась у 1099 мужчин и 1737 женщин в возрасте до 97 лет.

Отметим, что на Кубани есть территории, где эпидемиологическая обстановка относительно спокойная. И, наоборот, есть так называемые красные зоны, где темпы заражения стремительно растут. Именно к ним приковано внимание сотрудников Роспотребнадзора.

В списке с наибольшим приростом зараженных за сутки снова лидирует Краснодар. COVID-19 выявлен у 675 человек. Второе место – у Сочи (295 положительных тестов на ковид). Третий по заразности – Новороссийск: 235 новых случаев инфицирования.

Четвертую и пятую позиции, по данным оперштаба края, заняли Белореченский район (152 заболевших) и Геленджик (146 новых пациентов).