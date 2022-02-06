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Здоровье6 февраля 2022 11:12

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 6 февраля выросло на 10

На Кубани число умерших с COVID-19 выросло до 10118
Евгения СОРОКА
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Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 6 февраля резко выросло.

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 6 февраля резко выросло.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани тревожная статистика по умершим с COVID-19 продолжает расти. По последним данным, с начала пандемии в регионе скончались уже 10118 жителей. Только за последние сутки в ковид-госпиталях жертвами ковида стали 10 человек.

По словам медиков, среди жертв коронавируса были в основном тяжелые пациенты ковидных госпиталей. В анамнезе у них были сопутствующие заболевания.

- С подозрением на COVID-19 продолжают стационарное лечение 4972 человека, из них с подтвержденным диагнозом – 3028 жителей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - 104 пациента находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, шесть человек лежат на ЭКМО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дома под наблюдением терапевтов проходят лечение 55513 жителей Кубани, в их числе с подтвержденным диагнозом – 34413.