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Происшествия6 февраля 2022 6:44

В Краснодаре потушили крупный пожар на складе

В ЧП никто не пострадал
Евгения СОРОКА
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Огонь охватил площадь в 100 квадратов.

Огонь охватил площадь в 100 квадратов.

В Краснодаре потушили крупный пожар на складе. Возгорание произошло ранним утром в воскресенье, 6 февраля. Спасателям сообщили, что вспыхнул склад на улице Путевой.

- Сообщение о пожаре было получено в 05:24. На место направили спасателей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как оказалось, огонь охватил площадь в 100 квадратов. Но распространение пламени удалось быстро остановить.

- В 06:00 пожар был локализован, в 06:12 – потушен. В работе задействовали 15 человек и четыре единицы техники, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

В ЧП никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока не ясно. На месте работают специалисты, которые устанавливают обстоятельства пожара.