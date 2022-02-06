Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 февраля 2022 7:16

В Краснодарском крае подтопленными остаются 458 дворов и 143 дома

На Кубани снизилось число подтопленных дворов и домов
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Спасатели продолжают справляться с последствиями непогоды. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели продолжают справляться с последствиями непогоды. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае подтопленными остаются 458 дворов и 143 дома. Новые данные сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели продолжают устранять последствия таяния снега. Вода ушла далеко не везде. Именно там работает водооткачивающая техника - всего задействована 141 машина. За минувшие сутки в Славянском, Северском и Красноармейском районах значительно снизилось число подтопленных дворов и домов.

- За сутки откачали более 141 тысяч кубов воды, с начала работ по ликвидации — около 980 тысяч кубов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - От воды освободили 427 дворов и 144 дома.

На данный моменнт подтопленными остаются 458 дворов и 43 дома в семи населенных пунктах.

- Полностью от воды освободили 17 поселений, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - В Крымском, Темрюкском районе и Краснодаре подтопленных дворов и домов больше нет.

Как уточняется, адресную помощь оказали 194 жителям, в двух пунктах временного размещения находятся 30 человек.

- Продолжается работа 46 оценочных комиссий. Сейчас они обследуют дома в Славянском, Красноармейском и Северском районах, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.