Спасатели продолжают справляться с последствиями непогоды. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае подтопленными остаются 458 дворов и 143 дома. Новые данные сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели продолжают устранять последствия таяния снега. Вода ушла далеко не везде. Именно там работает водооткачивающая техника - всего задействована 141 машина. За минувшие сутки в Славянском, Северском и Красноармейском районах значительно снизилось число подтопленных дворов и домов.

- За сутки откачали более 141 тысяч кубов воды, с начала работ по ликвидации — около 980 тысяч кубов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - От воды освободили 427 дворов и 144 дома.

На данный моменнт подтопленными остаются 458 дворов и 43 дома в семи населенных пунктах.

- Полностью от воды освободили 17 поселений, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - В Крымском, Темрюкском районе и Краснодаре подтопленных дворов и домов больше нет.

Как уточняется, адресную помощь оказали 194 жителям, в двух пунктах временного размещения находятся 30 человек.

- Продолжается работа 46 оценочных комиссий. Сейчас они обследуют дома в Славянском, Красноармейском и Северском районах, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.