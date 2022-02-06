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6 февраля 2022 8:05

В Сочи умерла 49-летняя женщина, сбивавшая температуру народными средствами

Причины смерти уточняются
Мирослава ЧЕРНАЯ
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У женщины было плохое самочувствие, но к врачу она не обращалась.

У женщины было плохое самочувствие, но к врачу она не обращалась.

Фото: Илья СМИРНОВ

В Сочи умерла 49-летняя женщина, сбивавшая температуру народными средствами. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Фельдшер выехал на вызов в поселок Лоо. Там зафиксирована смерть 49-летней жительницы, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Как стало известно от родных, женщина уже неделю лежала дома, у нее была высокая температура.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», за помощью к медикам она не обращалась, сбить жар пыталась самостоятельно - лечилась народными средствами.

Что стало причиной смерти сочинки, уточняется. Ее тело отправили в морг на экспертизу.