Растаявший снег затопил 1,5 тыс га полей в Абинском районе. Фото: instagram.com/ivanov_abinskiy_rajon

На Кубани растаявший снег затопил 1500 гектаров полей. Беда случилась в Абинском районе, где после таяния снега посевы ушли под воду.

- Испытания, которые приготовила в этом году стихия Кубани, продолжаются, - сообщил глава района Вячеслав Иванов на своей странице в Instagram. - Сейчас с последствиями затопления борются аграрии.

По словам главы муниципалитета, произошел перелив воды через вал Крюковского сбросного канала.

- По предварительным данным, в Прикубанской зоне Абинского района затоплено порядка 1,5 тысячи гектаров полей, - уточняет Вячеслав Иванов.

Посевам угрожает гибель. Но есть и более неутешительные прогнозы. Если сооружение не выдержит, то масштабы ущерба вырастут в разы.

- На месте сейчас работает спецтехника, которая укрепляет сооружение, - добавляет глава района.