На Молдовановском перевале работают экипажи ДПС.

На трассе Кубани ограничили движение грузовиков из-за снегопада. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как стало известно, непогода повлияла на дорожную обстановку на дороге М-4 "Дон". В районе Молдовановского перевала под Горячим Ключом вынужденно запретили движение для большегрузов.

- На месте работают экипажи ДПС, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Просьба водителям большегрузного транспорта заблаговременно продумать место стоянки до нормализации движения или изменить маршрут движения.

Госавтоинспекция Кубани также напоминает о соблюдении безопасной скорости движения и использовании на автомобиле зимних шин.