Движение на участке кубанской трассы восстановили.

Молдовановский перевал под Горячим Ключом открыли для грузовиков. Напомним, ранее движение для фур вынужденно перекрыли из-за сильного снегопада.

- На данный момент дорожные службы расчистили и обработали реагентами проезжую часть. Поэтому движение грузового транспорта восстановлено, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко. - При необходимости сотрудники Госавтоинспекции будут оперативно ограничивать движение транспорта для расчистки проблемных участков дорог.

Но автоинспекторы по-прежнему просят водителей легкового и грузового транспорта соблюдать осторожность на трассах.

- Советуем двигаться со скоростью, обеспечивающей контроль за машиной, избегать опасных маневров, - добавляют в Госавтоинспекции Кубани.