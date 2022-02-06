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6 февраля 2022 8:44

Молдовановский перевал под Горячим Ключом открыли для грузовиков

Ранее движение было закрыто из-за снегопада
Евгения СОРОКА
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Движение на участке кубанской трассы восстановили.

Движение на участке кубанской трассы восстановили.

Молдовановский перевал под Горячим Ключом открыли для грузовиков. Напомним, ранее движение для фур вынужденно перекрыли из-за сильного снегопада.

- На данный момент дорожные службы расчистили и обработали реагентами проезжую часть. Поэтому движение грузового транспорта восстановлено, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко. - При необходимости сотрудники Госавтоинспекции будут оперативно ограничивать движение транспорта для расчистки проблемных участков дорог.

Но автоинспекторы по-прежнему просят водителей легкового и грузового транспорта соблюдать осторожность на трассах.

- Советуем двигаться со скоростью, обеспечивающей контроль за машиной, избегать опасных маневров, - добавляют в Госавтоинспекции Кубани.