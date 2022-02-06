Объезжать преграду велосипедистам приходится по дороге. Фото: кадр из видео.

На велосипедных дорожках Краснодара «выросли» снежные горы. До сих пор не растаявшие двухметровые сугробы заметили на улице Северной. Именно здесь в прошлом году после масштабной реконструкции появились выделенные дорожки для владельцев двухколесного транспорта. Правда, вот уже больше двух недель пользоваться ими велосипедисты не могут - путь им преграждает снежная масса.

После небывалого снегопада улицы приходилось расчищать не только лопатами, но и техникой. После потепления сугробы растаяли, но далеко не везде.

Так, на Северной коммунальные службы, расчистив снег с тротуаров и дорог, не нашли места для его «складирования». Сугробы оставили на велосипедных дорожках. В итоге всем, кто едет, приходится сворачивать и объезжать преграду по проезжей части.