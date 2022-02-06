В Гулькевичах обновят городской парк. Фото: администрации края.

В Гулькевичах благоустроят городской парк. Об этом сообщили в администрации края.

Как стало известно, территорию площадью более 2,7 гектара реконструируют в два этапа. Работы пройдут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

– В 2022 году выполним первый этап, – сказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин. - Демонтируем старую плитку, заменим бордюры, обустроим тротуарные дорожки, проведем новое освещение по территории всего парка и систему видеонаблюдения.

Помимо этого, специалисты заменят ограждения, а еще здесь появится входная группа, малые архитектурные формы для игр и фотозоны с перголой.

- Будет также оборудована танцевальная, детская, сценическая и волейбольная площадки, а также территории для проведения мастер-классов и выставок, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Завершить все работы по благоустройству планируют до конца 2023 года.