Огонь охватил площадь в 30 квадратов. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодаре потушили крупный пожар в 17-этажном жилом доме. Возгорание случилось в 01:51 на улице Кореновской. Как стало известно, загорелась квартира на шестом этаже. По словам очевидцев, пожар был такой сильный, что расплавились оконные рамы у жильцов на 9 этаже.

Площадь возгорания была 30 квадратов.

- На тушение пожара был подан один ствол «Б», работали три звена газодымозащитной службы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - К тушению пожара от МЧС России привлекались 18 человек личного состава, шесть единиц техники.

Чтобы потушить пламя, потребовалось полчаса. Погибших и пострадавших в ЧП нет. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания.