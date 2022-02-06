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Общество6 февраля 2022 11:39

На Кубани продлили программу развития для машиностроителей до 2024 года

За два года ее реализации на рынок вышло 10 видов новой продукции
Евгения СОРОКА
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На Кубани продлили программу развития для машиностроителей до 2024 года. Фото: администрации края.

На Кубани продлили программу развития для машиностроителей до 2024 года. Фото: администрации края.

Программу развития для машиностроителей продлили в Краснодарском крае. Действовать она будет до 2024 года. Напомним, создана программа была по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.

- Предприятия реализовали со скидкой продукцию на 3,7 миллиарда рублей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Кроме того, они увеличили основные фонды более чем на 500 миллионов рублей.

А еще благодаря программе на рынок выведено 10 новых видов образцов техники и оборудования. Это тракторы, пассажирские лифты, опрыскиватели и почвообрабатывающая техника для садов и многое другое.

– Промпредприятия предоставляют покупателям скидки на свою продукцию и получают компенсацию по программе «Машиностроение», – сказал руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов. - С 2020 года в ней приняли участие порядка 30 краевых предприятий. Они получили субсидии на 120,6 миллиона рублей.

К слову, реализация программы, в том числе способствовала увеличению налоговых поступлений в бюджет региона.