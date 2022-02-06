В Сочи женщина отдала 50 тысяч мошенникам, пообещавшим ей выплату за поддельные лекарства для похудения

Женщина, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию с заявлением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сочи лишилась крупной суммы, поверив, что ей положена компенсация за поддельные лекарства для похудения. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, ранее 48-летняя женщина приобрела биологически активные добавки «концентрат для похудения». С их помощью она рассчитывала сбросить пару лишних килограммов. Однако после покупки ей позвонил неизвестный мужчина, который представился налоговым инспектором.

- Под предлогом получения компенсации за возможную смерть от приобретенных бадов женщину вынудили совершить перевод денежных средств, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Ей пообещали компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Но за это женщина должна была заплатить 43 тысячи рублей.

После того, как сочинка перевела свои честно заработанные, мужчина исчез и перестал выходить на связь. Женщина, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию с заявлением. Аферистов сейчас устанавливают.