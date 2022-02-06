На Кубани в пожаре погиб мужчина

Огонь распространился на площади в 28 квадратных метров. Фото: instagram.com/101kropotkin

Трагедия произошла в станице Казанской Краснодарского края. В одном из частных домов на улице Бедного накануне вечером вспыхнул пожар. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей.

- Направлены два пожарных расчета в составе шести человек, - сообщают «КП» - Кубань» в пожарной охране Кавказского района. - По прибытии выяснилось, что пламя охватило почти все строение.

Огонь распространился на площади в 28 квадратных метров. С пожаром удалось справиться. Во время проливки конструкций спасатели обнаружили тело мужчины - хозяин дома. Предположительно, он отравился угарным газом.

Обстоятельства случившегося уточняются, причины возгорания выясняются.