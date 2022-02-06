Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2022 13:46

В Краснодаре 1700 человек остались без света из-за аварии

Вернуть электричество обещают в течение 5 часов
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы. Фото: krd.ru

Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы. Фото: krd.ru

В Краснодаре 1700 человек остались без света из-за аварии. Об этом сообщают в ЕДДС города.

Как стало известно, электричество вырубилось в домах Прикубанского округа после обеда 6 февраля. Причиной тому послужили повреждения на трансформаторной подстанции.

- Без света остались улицы Короткая, Новая, Просторная, Вязовая, Вишневая, Открытая, Родниковая, Юбилейная, - уточняют «КП» - Кубань» в Единой дежурной диспетчерской службе. - В зону отключения попали 323 частных дома. В них проживает 1700 человек, в том числе 550 детей.

Однако, как сообщается, социально значимые объекты под отключение не попали.

- Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы, - добавляют в ЕДДС.

Вернуть электричество жителям Краснодара обещают в течение 5 часов.