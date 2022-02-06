Больницу Приморско-Ахтарска оснастили оборудованием

Наркозный аппарат и рентгеновскую систему получила больница Приморско-Ахтарска. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больницу Приморско-Ахтарска оснастили медоборудованием. Приобретены были наркозный аппарат и рентгеновскую систему. Как объясняют в администрации региона, новая техника позволит спасать жизни тяжелых пациентов, которых раньше приходилось госпитализировать в краевые учреждения.

Как пояснили в министерстве здравоохранения края, наркозный аппарат учитывает индивидуальные особенности больного и дозированно подает препарат.

- Наркоз быстро поступает и также быстро выводится из организма, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве Кубани. - Передвижная рентгеновская система отвечает новейшим требованиям. Благодаря чему врачи смогут значительно повысить качество исследований.

- Технику в медчреждение приобрели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.