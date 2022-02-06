В Краснодарском крае полностью ликвидировали подтопления в одном из пострадавших районов

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнений, которые обрушились на Кубань после таяния снегов. Пожарные машины с мощными насосами работают во всех районах края, где вода до сих пор не сошла. По последним данным, в одном из пострадавших районов подтопления полностью устранили.

- В Северском районе полностью освобождены от воды ранее подтопленные населенные пункты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В пункте временного размещения в станице Северской находятся 15 человек.

При этом в Славянском и Красноармейском районах воду продолжают откачивать.

- В Красноармейском районе в двух населенных пунктах остаются подтопленными 49 территорий, - уточняют в краевом ГУ МЧС. - В Славянском районе вода не сошла в трех населенных пунктах. Это 379 придомовых территорий и 136 домов.

Также в МЧС Кубани добавляют, что в пункте временного размещения остаются 12 человек.